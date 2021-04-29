Хоккеисты "Авангарда" привезли Кубок Гагарина в Омск

ОМСК, 29 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангарда", впервые ставший чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), привез в Омск Кубок Гагарина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Омск Центральный.

В финальной серии плей-офф КХЛ "Авангард" переиграл московский ЦСКА со счетом 4-2. Перед началом сезона-2018/19 клуб вынужден был перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния "Арены-Омск". В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.

Сразу после прилета хоккеисты отправятся к строящемуся ледовому дворцу, где на открытом воздухе пройдет чествование победителей. Как ранее рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, организация большого праздника согласована с региональным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.