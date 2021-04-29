Дюков рассказал о проблемах с тренерами в детско-юношеских школах

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на данный момент есть проблема с соблюдением методик, квалификацией и количеством тренеров в детско-юношеских спортивных школах. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.

"У нас принята стратегия до 2030 года, в ее рамках предполагается, что двумя важными направлениями являются развитие массового и детско-юношеского футбола. Мы должны построить пирамиду подготовки резерва, которая была бы поддержана. Ее не было, у нас был профессиональный футбол и детско-юношеский, интеграции между ними не было. Сейчас мы пытаемся построить эту пирамиду, создавая еще два уровня - добавляем массовый и детско-юношеский футбол, ведем работу над этим через ряд проектов", - сказал Дюков.

Президент РФС подчеркнул важность соблюдения всех методик, принятых в стратегии: "Мы идем по пути создания региональных центров, которые будут курировать детско-юношеские школы, работающие в регионах. У нас есть проблема с соблюдением методик, с квалификацией и количеством тренеров, центры направлены на решение этих задач. В этих соглашениях зафиксированы мероприятия, которые мы совместно с регионами должны реализовать. Безусловно есть проблемы, на этом этапе 30-40% было реализовано, это не может устраивать, но все равно есть движение вперед и развитие".

"Сейчас мы работаем над созданием органов управления, которые помогут повысить эффективность. Это системная работа, она ведется, мы принимаем дополнительные решения, которые позволят ускорить реализацию. Этот вопрос постоянно в повестке РФС, мы его регулярно обсуждаем между собой и с руководителями регионов. Большинство регионов заинтересованы, для них это важно, у них есть задача реализации проекта "Спорт - норма жизни", то, что мы предлагаем, позволяет им решать задачи этого проекта, поэтому регионы заинтересованы", - заключил президент РФС.