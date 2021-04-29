Российский футбольный союз в 2022 году запустит несколько межрегиональных лиг

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) планирует в следующем году запустить ряд межрегиональных лиг. Об этом журналистам по итогам исполкома рассказал президент РФС Александр Дюков.

В настоящий момент РФС проводит первенства двух юношеских футбольных лиг - ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2.

"Первые сезоны этих лиг подтвердили правильность этого решения - оно действительно дает возможность молодым игрокам принимать участие в матчах с более высокой конкуренцией, это поможет упростить им переход во взрослый футбол. Что касается Северо-Запада, то эта лига объединит девять городов, не включен Санкт-Петербург. Соответственно, в следующем году планируем запустить еще несколько межрегиональных лиг, всего их будет 10, которые покроют всю территорию РФ", - сказал Дюков.

По словам Дюкова, главными задачами РФС на данном этапе являются реформирование и реорганизация системы детско-юношеских соревнований. "Мы начали с реорганизации молодежки, были созданы две новые лиги, которые позволяют ведущим академиям и школам играть с равными по уровню подготовки сверстниками, и делать это регулярно. Если говорить о межрегиональных лигах, то это следующий шаг развития таких соревнований. Сегодня принято решение о том, что в этом году будут запущены две межрегиональные лиги - на Дальнем Востоке и в северо-западных регионах", - отметил он.

На Дальнем Востоке в соревнованиях смогут принять участие 10 городов. "Это очень важно, так как есть школы, но играть с сильными сверстниками приходится нечасто, в рамках коротких турниров. Мы же говорим о регулярной игровой практике, это будет носить и социальный эффект, потому что позволит связать регионы Дальнего Востока между собой. Прежде всего это позволит молодым игрокам быстрее развиваться", - подчеркнул Дюков.

В турнире на Дальнем Востоке примут участие команды из школ Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Южно-Сахалинска, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Белогорска. В соревнованиях региона "Северо-Запад" - команды из Калининграда, Пскова, Великих Лук (Псковская область), Великого Новгорода, Петрозаводска, Мончегорска (Мурманская область), Сыктывкара, Котласа (Архангельская область).