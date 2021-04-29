Футболист "Спартака" Айртон не испытывает проблем со здоровьем после травмы в игре с ЦСКА

ТАСС, 29 апреля. Защитник московского "Спартака" Айртон не испытывает проблем со здоровьем после повреждения, которое он получил в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом сообщил директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

23-летний бразилец был заменен на 67-й минуте встречи с армейцами (1:0) из-за травмы спины.

"Айртон чувствует себя хорошо, никаких проблем со здоровьем у него сейчас нет", - сказал Фетисов.

В нынешнем сезоне Айртон принял участие в 25 играх чемпионата России, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи. В следующем туре "Спартак" 3 мая на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Бразильский защитник пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

"Спартак" за три тура до финиша чемпионата располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.