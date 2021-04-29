В Сочи стартовал предолимпийский чемпионат Европы по прыжкам на батуте

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по прыжкам на батуте среди взрослых спортсменов и юниоров стартовал в четверг в сочинском дворце спорта "Айсберг". В первый день турнира будут разыграны медали в командном турнире юниоров.

В торжественной церемонии открытия, которая предваряла вечерние финалы, принимали участие президент Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) Фарид Гаибов, министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов и президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

"Этот чемпионат Европы не является квалификационным турниром на Олимпиаду в Токио, процесс отбора уже завершен. У нас есть по две неименных лицензии у мужчин и женщин. Фамилии участников Олимпийских игр в Токио будут названы в конце июня", - сказал Макаров ТАСС.

В Сочи выступят более 300 спортсменов из 23 стран, включая Белоруссию, Португалию, Испанию, Францию, Швецию, Германию. В течение четырех дней лучшие спортсмены Европы разыграют медали в личных и командных соревнованиях в дисциплинах "индивидуальные прыжки", "акробатическая дорожка", "двойной минитрамп", "синхронные прыжки".

В состав сборной России вошли сильнейшие спортсмены страны, претендующие на попадание на Олимпийские игры и чемпионат мира. Это серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Дмитрий Ушаков, чемпион Европы и Европейских игр Михаил Мельник, призер этапов Кубка мира Андрей Юдин, призеры чемпионатов мира и Европы Сусана Кочесок и Анна Корнетская, победительница и призер этапов Кубка мира Яна Павлова, чемпионы и призеры чемпионатов мира Михаил Заломин, Александр Лисицын, Виктория Даниленко, Галина Бегим.

На Олимпийских играх в Токио прыгуны на батуте разыграют два комплекта наград: в личных турнирах у мужчин и женщин. Финальные соревнования пройдут 30 и 31 июля.