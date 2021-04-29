Кузнецова из-за травмы снялась с теннисного турнира в Мадриде

ТАСС, 29 апреля. Российская теннисистка Светлана Кузнецова из-за травмы не сыграет на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

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В первом круге Кузнецова должна была сыграть с Еленой Остапенко из Латвии. "Я с большим разочарованием объявляю о том, что снимаюсь с одного из моих самых любимых турниров из-за травмы, которую получила на тренировке. Я сделаю все, чтобы вернуться в строй как можно скорее", - написала Кузнецова.

35-летняя Кузнецова занимает 36-е место в рейтинге WTA. В активе теннисистки 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема - Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009). В 2015 году на турнире в Мадриде Кузнецова дошла до финала.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнования проводятся на грунте и завершатся 8 мая, призовой фонд составляет €2,5 млн. Действующей победительницей является Кики Бертенс из Нидерландов. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.