СМИ: отец Месси сообщил о намерении футболиста остаться в "Барселоне"

ТАСС, 29 апреля. Отец и агент аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе на встрече с президентом испанского клуба Жоаном Лапортой сообщил о намерении сына продлить контракт. Об этом информирует испанский телеканал TVE.

Ранее сообщалось, что Месси может пойти на сокращение зарплаты в размере 50% ради нового контракта, но "Барселона" должна будет выполнить несколько условий. Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до конца июля 2021 года.

По предложению Хорхе Месси, его сын должен получить контракт до 2022 года, по его окончании форвард намерен перейти в американский клуб "Интер Майами", одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм. После завершения выступлений в США Месси планирует вернуться в Испанию и занять место в администрации каталонского клуба. В обмен на эти условия он готов подписать новый договор с понижением зарплаты на 50%, на чем настаивает испытывающая финансовые затруднения "Барселона".