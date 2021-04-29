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Футбол в Испании

СМИ: отец Месси сообщил о намерении футболиста остаться в "Барселоне"

Аргентинец готов продлить контракт до 2022 года с сокращением зарплаты в 50% при выполнении ряда условий

ТАСС, 29 апреля. Отец и агент аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси Хорхе на встрече с президентом испанского клуба Жоаном Лапортой сообщил о намерении сына продлить контракт. Об этом информирует испанский телеканал TVE.

Ранее сообщалось, что Месси может пойти на сокращение зарплаты в размере 50% ради нового контракта, но "Барселона" должна будет выполнить несколько условий. Действующий контракт Месси с клубом рассчитан до конца июля 2021 года.

По предложению Хорхе Месси, его сын должен получить контракт до 2022 года, по его окончании форвард намерен перейти в американский клуб "Интер Майами", одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм. После завершения выступлений в США Месси планирует вернуться в Испанию и занять место в администрации каталонского клуба. В обмен на эти условия он готов подписать новый договор с понижением зарплаты на 50%, на чем настаивает испытывающая финансовые затруднения "Барселона".

Месси 33 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.

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