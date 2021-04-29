"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс возглавить таблицу чемпионата Испании

ТАСС, 29 апреля. "Барселона" на своем поле проиграла "Гранаде" со счетом 1:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Каталонский клуб упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Атлетико" на два очка.

В составе "Барселоны" мяч забил Лионель Месси (23-я минута), у "Гранады" отличились Дарвин Мачис (63) и Хорхе Молина (79). Для Месси этот гол стал 26-м в текущем чемпионате в 31 матче. Аргентинский нападающий является лучшим бомбардиром турнира, опережая француза Карима Бензема из "Реала" на пять голов.

39-летний Молина стал вторым самым возрастным футболистом, забившим в ворота "Барселоны". Самым возрастным является Альфредо ди Стефано, отличившийся в 1966 году в составе "Эспаньола". На 66-й минуте встречи красную карточку получил главный тренер "Барселоны" Рональд Куман. Каталонская команда прервала серию из трех побед в чемпионате Испании.

У "Барселоны" осталось 71 очко после 33 встреч. Каталонцы располагаются на третьем месте в турнирной таблице, имея одинаковое количество баллов с "Реалом". В следующем туре "Барселона" 2 мая на выезде сыграет с "Валенсией", а затем 8 мая примет "Атлетико". "Гранада" с 45 очками располагается на восьмой строчке и в следующем матче дома сыграет с "Кадисом".