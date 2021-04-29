Посол РФ в США поздравил "Авангард" с победой в Кубке Гагарина

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов уверен, что омский "Авангард" надолго останется лидером отечественного хоккея. Об этом говорится в распространенном в четверг российским диппредставительством поздравлении уроженца Омска Антонова в связи с победой команды в Кубке Гагарина.

Посол поблагодарил игроков и руководство клуба за праздник, "который они подарили преданным болельщикам на пути к долгожданному трофею". "Отмечу не только высочайшее мастерство хоккеистов родного клуба, но и огромную волю к победе, спортивную злость и огонь в глазах, - отметил дипломат. - Уверен, с таким настроем команде по силам надолго упрочить свое лидерство в отечественном хоккее".

Антонов пожелал "Авангарду" новых достижений и титулов. "Искренне надеюсь, что уже в скором будущем очередное чемпионство клуб сможет отметить на обновленной домашней арене в Омске!" - говорится в поздравлении.

В среду "Авангард" впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омичи переиграли московский ЦСКА со счетом 4-2.