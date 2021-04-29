Мини-футбольный клуб КПРФ не сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 29 апреля. Российский мини-футбольный клуб КПРФ из Москвы проиграл португальскому "Спортингу" в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 2:3. Плей-офф турнира проходит в формате "Финала восьми" в хорватском Задаре.

В составе КПРФ забитыми мячами отметились Артем Ниязов (9-я минута) и Янар Асадов (15). У "Спортинга" отличились Диего Кавината (2, 15) и Винисиус Роша (16).

"Финал восьми" должен был пройти в Минске с 28 апреля по 3 мая, но был перенесен в хорватский Задар. Причиной послужила эпидемиологическая ситуация в Белоруссии.

В восьмерку сильнейших команд Европы пробились российские КПРФ и "Газпром-Югра", испанские "Барселона" и "Интер", португальские "Спортинг" и "Бенфика", словенский "Добовец" и казахстанский "Кайрат". Ранее в четверг "Газпром-Югра" уступил "Интеру" со счетом 0:3.

В полуфиналах 1 мая "Спортинг" сыграет с "Интером", а "Кайрат" - с "Барселоной". Финал турнира состоится 3 мая.

Российские клубы трижды побеждали в самом престижном клубном турнире Европы. В 2007 году это удалось московскому "Динамо", в 2008-м - "ВИЗ-Синаре" из Екатеринбурга, а в 2015-м - победителем стал "Газпром-Югра" из Сургута. Лучшим достижением КПРФ в Лиге чемпионов является третье место в прошлом сезоне.