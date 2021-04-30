Хэмилтон и Ферстаппен продолжат спор за титул на этапе "Формулы-1" в Португалии

ТАСС, 30 апреля. Программа третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Португалии - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Алгарве" в Портимане.

Старт сезона получился интригующим - превосходство "Мерседеса" и семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона уже не столь очевидно. Нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" решительно настроен навязать борьбу многолетнему лидеру "Формулы-1". На первых двух этапах пилоты обменялись победами и вторыми местами, лидером в Португалию приехал Хэмилтон из-за дополнительного очка за быстрый круг. Их партнеры - финн Валттери Боттас ("Мерседес") и мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл") - пока не могут включиться в спор за победу.

Сложным получается дебют в "королевских гонках" для россиянина Никиты Мазепина из "Хааса". На первом этапе он попал в аварию уже на старте гонки, на втором - смог добраться до финиша, но стал последним, при этом по ходу гоночного уик-энда Мазепин допускает много ошибок. Немец Мик Шумахер, который также проводит первый год в "Формуле-1", на фоне партнера по команде смотрится предпочтительнее - он меньше ошибается и выглядит более стабильным.

Гран-при Португалии был включен в календарь прошлого сезона после отказа ряда стран проводить этапы в условиях коронавируса. В нынешнем чемпионате организаторы решили вновь прибегнуть к помощи автодрома "Алгарве" после того, как стало известно о невозможности проведения некоторых этапов. Гран-при Португалии проводился в 1950-1960-х годах, а также с 1984 по 1996 год.

Первая часть свободных заездов начнется в пятницу в 13:30 мск, вторая - в 17:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (14:00 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:00 мск).