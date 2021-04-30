Российский хоккеист Мичков забил гол в стиле "лакросс" в матче юниорского чемпионата мира

ТАСС, 30 апреля. Нападающий сборной России Матвей Мичков в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею против сборной Германии забросил шайбу в стиле "лакросс".

А давайте еще раз посмотрим?! Ну чего такого, правда? Хороший же гол! #U18Worlds #россиявмоемсердце #GERRUS pic.twitter.com/tdTBsBHsJo

16-летний форвард СКА-1946 отметился голом на 21-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу российской команды. На текущем турнире это второй гол в стиле "лакросс", первым автором подобной шайбы стал белорусский защитник Дмитрий Кузьмин в матче против команды Швейцарии (7:1).

Мичков в минувшем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) набрал 56 очков и побил бомбардирский рекорд Никиты Кучерова среди игроков до 17 лет.