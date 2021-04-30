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НХЛ

Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко пропустит ближайший матч команды в НХЛ из-за травмы

У Тарасенко травма нижней части тела
Владимир Тарасенко AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Владимир Тарасенко
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 30 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата против "Миннесоты" из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба "Сент-Луиса".

У Тарасенко травма нижней части тела. Матч против "Миннесоты" пройдет 30 апреля и начнется в 03:00 мск.

В текущем сезоне россиянин провел 23 игры, в которых набрал 14 очков (четыре гола + 10 передач). В сентябре 2020 года Тарасенко перенес операцию на плече - третью за 2,5 года, из-за чего пропустил старт нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ.

Сент-Луис" набрал 50 очков в 47 матчах и занимает четвертую строчку в таблице Западного дивизиона. За команду также выступает нападающий Иван Барбашев.

Тарасенко 29 лет, он был выбран "Сент-Луисом" в первом раунде под общим 16-м номером на драфте НХЛ 2010 года. Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2018/19.

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