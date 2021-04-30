"Айлендерс" победили "Рейнджерс" в матче НХЛ. Варламов провел шестую "сухую" игру в сезоне

ТАСС, 30 апреля. "Нью-Йорк Айлендерс" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Лео Комаров (7-я минута), Оливер Уальстрем (13), Антони Бовилье (22), Мэтью Барзал (54, в пустые ворота). Выступающие за "Рейнджерс" нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Виталий Кравцов не сумели отличиться.

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 25 бросков и провел шестую в сезоне игру "на ноль". Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин спас свои ворота 23 раза. Варламов вышел на чистое первое место по количеству матчей "на ноль" в нынешнем сезоне НХЛ, обойдя голкиперов "Колорадо" Филлиппа Грубаэра и "Вегаса" Марка-Андре Флери.

"Айлендерс" занимают третье место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 65 очков в 50 встречах. "Рейнджерс" идут пятыми с 58 очками за 51 игру. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, встреча пройдет 2 мая.

В других матчах игрового дня "Тампа" дома со счетом 3:0 обыграла "Даллас", российский голкипер Андрей Василевский отметился голевой передачей, отразил 20 бросков и провел пятую встречу "на ноль" в текущем сезоне. "Каролина" на своем льду обыграла "Детройт" (3:1), нападающий хозяев Андрей Свечников отметился голевой передачей.