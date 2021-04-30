"Питтсбург" и "Вашингтон" вышли в плей-офф НХЛ

ТАСС, 30 апреля. "Питтсбург" и "Вашингтон" гарантировали себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного чемпионата.

Ранее в пятницу "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:0), что позволяло командам выйти в плей-офф по итогам встречи друг с другом. "Питтсбургу" нужно было обыграть "Вашингтон", столичной команде было достаточно перевести игру в овертайм.

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу "Питтсбурга". В составе победителей отличились Каспери Капанен (16-я и 51-я минуты), Фредерик Годро (29), Зак Остон-Риз (39), Джейк Гюнцель (63). У проигравших шайбы забросили Ти Джей Оши (8), Дмитрий Орлов (30), Даниэль Спронг (36) и Том Уилсон (60).