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НХЛ

"Питтсбург" и "Вашингтон" вышли в плей-офф НХЛ

Встреча команд завершилась победой "Питтсбурга" в овертайме со счетом 5:4
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 30 апреля. "Питтсбург" и "Вашингтон" гарантировали себе участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного чемпионата.

Ранее в пятницу "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:0), что позволяло командам выйти в плей-офф по итогам встречи друг с другом. "Питтсбургу" нужно было обыграть "Вашингтон", столичной команде было достаточно перевести игру в овертайм.

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу "Питтсбурга". В составе победителей отличились Каспери Капанен (16-я и 51-я минуты), Фредерик Годро (29), Зак Остон-Риз (39), Джейк Гюнцель (63). У проигравших шайбы забросили Ти Джей Оши (8), Дмитрий Орлов (30), Даниэль Спронг (36) и Том Уилсон (60).

Орлов также отметился голевой передачей и набрал 18 очков (восемь голов + 10 передач) в 45 матчах, его одноклубник Евгений Кузнецов сделал результативный пас, набрав 29 очков (9+20). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин пропустил третий матч подряд из-за травмы.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 69 очков в 50 матчах. На счету "Питтсбурга" также 69 очков по итогам 51 игры.

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