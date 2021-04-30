"Флорида" обыграла "Чикаго". Денисенко набрал первое очко в НХЛ

ТАСС, 30 апреля. "Флорида" одержала победу над "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Флориды" отличились Александр Веннберг (28-я минута), Энтони Даклер (34), Брендон Монтор (50), Сэм Беннетт (65). У "Чикаго" шайбы забросили Адам Годетт (14), Винни Хиностроза (31), Алекс Дебринкэт (60), защитник команды Никита Задоров не сумел отличиться.

В эпизоде с голом Даклера голевой передачей отметился российский нападающий Григорий Денисенко. 20-летний форвард набрал первое очко в НХЛ в четвертом матче дебютного сезона.

Денисенко был выбран "Флоридой" в первом раунде под общим 15-м номером на драфте НХЛ 2018 года. Он является воспитанником "Локомотива" и выступал за команду из Ярославля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2018 по 2020 год. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным (2020) и бронзовым (2019) призером мировых первенств.

"Флорида" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 71 очком в 52 матчах и уже гарантировала себе участие в плей-офф, "Чикаго" идет шестым, набрав 50 очков за 50 игр. Следующий матч команды проведут 2 мая в Чикаго.