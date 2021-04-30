Самбист Полеян стал 39-м российским спортсменом, отбывающим наказание за мельдоний

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Самбист Артур Полеян, выигравший в 2020 году Кубок России по боевому самбо, стал 39-м российским спортсменом, отбывающим в настоящее время дисквалификацию за употребление мельдония. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

По информации, предоставленной ТАСС, в допинг-пробе Полеяна, дисквалифицированного на четыре года, кроме мельдония были обнаружены запрещенные стероиды (метаболиты тренболона и дростанолона, а также оксандролон и его метаболиты). Срок наказания спортсмена отсчитывается с 10 октября 2020 года.

25 из 39 отбывающих наказание за мельдоний российских атлетов являются представителями олимпийских видов спорта. Мельдоний в допинг-пробе стал основанием для дисквалификации российских представителей в таких олимпийских видах спорта, как борьба, велоспорт, легкая атлетика, футбол, бокс, керлинг, стендовая стрельба, плавание и лыжные гонки. В частности, отбывает наказание керлингист Александр Крушельницкий, лишенный бронзовой медали Олимпиады-2018 в соревнованиях смешанных пар. Среди представителей неолимпийских видов спорта, уличенных в употреблении мельдония, семь человек являются пауэрлифтерами.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.