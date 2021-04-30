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Допинг в спорте

Российская легкоатлетка Передунова дисквалифицирована на 18 месяцев за допинг

Отстранение спортсменки будет отсчитываться с 21 мая 2020 года

ТАСС, 30 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало легкоатлетку Татьяну Передунову на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дисквалификация Передуновой будет отсчитываться с 21 мая 2020 года. Она обвиняется в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Передуновой 24 года, она является бронзовым призером командного чемпионата России в беге на 800 м (2017), а также серебряным призером первенства России среди юниоров (2015).

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