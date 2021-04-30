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КХЛ

Борис Миронов назначен на пост главного тренера хоккейного клуба "Спартак"

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два сезона
Борис Миронов (слева), 2002 год AP Photo/Fred Jewell
Описание
Борис Миронов (слева), 2002 год
© AP Photo/Fred Jewell

ТАСС, 30 апреля. Борис Миронов стал главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на два сезона.

"Спартак" 24 марта объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером Олегом Знарком, который руководил командой в двух последних сезонах. Оба раза красно-белые не сумели пройти первый раунд плей-офф.

Миронову 49 лет, в качестве игрока он является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года. С 2015 по 2017 год он возглавлял команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия", которую привел к победе в Кубке Харламова. В сезоне-2017/18 Миронов возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Звезда", с 2019 по 2020 год входил в штаб клуба КХЛ "Нефтехимик".

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