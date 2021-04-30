Вербов назначен главным тренером казанского волейбольного клуба "Зенит"

ТАСС, 30 апреля. Алексей Вербов стал главным тренером казанского волейбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения с 39-летним Вербовым не сообщается. Он сменил на этом посту Владимира Алекно, который будет работать со сборной Ирана.

В сезоне-2020/21 Вербов возглавлял кемеровский "Кузбасс".

Вербов завершил игровую карьеру в 2019 году. Он семь раз выиграл чемпионат России, восемь раз - Кубок России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а в 2017 году выиграл клубный чемпионат мира. В составе сборной России Вербов дважды стал бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008), выиграл чемпионат Европы в 2013 году, а также два раза стал серебряным призером европейского первенства (2005, 2007). Вместе с национальной командой он становился победителем Мировой лиги в 2013 году.