ВЦИОМ: россияне стали меньше интересоваться хоккеем

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Количество россиян, которые интересуются хоккеем в той или иной степени, сократилось за последние два года, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в пятницу на сайте организации.

"Россияне проявляют умеренный интерес к хоккею: 32% опрошенных интересуются им от случая к случаю, а каждый 20-й россиянин является постоянным болельщиком (5%). По сравнению с 2019 г. внимание наших сограждан к хоккею несколько уменьшилось: тогда им интересовались 39% россиян, 6% были постоянными болельщиками", - говорится в материалах опроса ВЦИОМ.

Чаще хоккеем интересуются мужчины (48%), чем женщины (27%). Больше всего постоянных болельщиков (7%) среди россиян старше 60 лет. Среди молодых людей 18-24 лет не оказалось тех, кто постоянно следит за матчами. О том, что в последние недели проходили игры Кубка Гагарина, известно 22% россиян, порядка 76% опрошенных не знали о проведении матчей Континентальной хоккейной лиги.

"В пятерку самых популярных российских клубов вошли ЦСКА (15%), "Спартак" (4%), "Авангард" (3%), "Ак Барс" (3%) и СКА (3%). Значительная часть опрошенных (40%) не следит за игрой российских команд", - отмечено в сообщении.

В среду "Авангард" впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф омичи переиграли московский ЦСКА со счетом 4-2. "Авангард" стал седьмым обладателем Кубка Гагарина, самым титулованным клубом является "Ак Барс" (три победы), "Металлург", СКА и московское "Динамо" выигрывали титул по два раза, ЦСКА и "Салават Юлаев" - по одному.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 апреля 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.