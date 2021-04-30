Свыше 230 тыс. российских спортсменов и врачей прошли онлайн-обучение по антидопингу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 230 тыс. российских спортсменов и врачей сумели пройти курс антидопингового и медицинского онлайн-обучения. Об этом в своем докладе на итоговой коллегии Минспорта рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

"Были отобраны 8 158 допинг-проб по программе тестирования РУСАДА (Российского антидопингового агентства - прим. ТАСС). В программу стероидных паспортов включены 2 530 спортсменов в зимних и летних видах спорта. В программу гематологических паспортов включены 498 спортсменов в зимних и летних видах спорта. Проведено 214 информационно-обучающих антидопинговых мероприятия для предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним, 230 619 спортсменов и врачей прошли курс онлайн-обучения по антидопингу и медицине и получили сертификаты", - рассказал Матыцин.

"В положения о соревнованиях по многим видам спорта включены требования по обязательной сертификации спортсменов и тренеров на знание антидопинговых требований. В то же время за 2020 год более 26 федераций не разместили обязательную информацию по антидопингу на своих сайтах. Прошу руководителей федераций взять эту работу под контроль", - добавил Матыцин.