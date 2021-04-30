Минспорт планирует возродить должность государственного тренера

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ планирует возродить должность государственного тренера. Об этом на итоговой коллегии Минспорта заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Отмечу, что в прошлом году впервые для каждой федерации обеспечены штатные единицы для работы со сборными командами. Также мы прорабатываем вопрос введения штатной должности государственного тренера, задачей которого будет координация деятельности развития вида спорта и обеспечение связи с министерством по всем вопросам, не касающимся подготовки сборных команд напрямую", - сказал Матыцин.

"В спектре наших вопросов и вопросы совершенствования системы материального стимулирования спортсменов и специалистов", - добавил он.

Должность гостренера впервые была введена в СССР в 1973 году. В задачи государственного тренера входили координация действия главных тренеров сборных команд страны, старших тренеров республиканских спорткомитетов, добровольных спортивных обществ и ведомств. Он отвечал за планирование и осуществление всего комплекса мероприятий по развитию подотчетного ему вида спорта в стране.