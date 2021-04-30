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Футбол в России

Булыкин покинул совет директоров футбольного клуба "Локомотив"

Ранее он занимал должность советника президента "Локомотива" и курировал вопросы стратегии и развития детско-юношеской системы московского клуба
Дмитрий Булыкин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Дмитрий Булыкин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Член совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Булыкин покинул занимаемую должность. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Булыкин вошел в совет директоров клуба в декабре 2020 года. Ранее он занимал должность советника президента "Локомотива" и курировал вопросы стратегии и развития детско-юношеской системы московского клуба.

"За три года получил нереальное количество знаний, особенно в сочетании с учебой в УЕФА, и убедился на практике, какие разные подходы в управлении клубом в Европе и России. Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию "Локомотива", а также участвовать в создании женской команды", - написал Булыкин.

Булыкин в качестве игрока выступал за московские "Локомотив" и "Динамо", нижегородскую "Волгу", немецкие "Байер" и "Фортуну", бельгийский "Андерлехт", нидерландские "Ден Хаг", "Аякс" и "Твенте", становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, обладателем Кубка России, чемпионом Нидерландов, серебряным призером чемпионата Бельгии. В составе сборной России провел 15 матчей и забил 7 голов.

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