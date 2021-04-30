Тренер "Фиорентины" не смог назвать сроки возвращения в строй Кокорина

ТАСС, 30 апреля. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Джузеппе Якини заявил, что не может назвать сроки возвращения на поле российского форварда Александра Кокорина. Комментарий тренера приводит пресс-служба "Фиорентины".

Кокорин перешел в "Фиорентину" зимой 2021 года и принял участие в трех матчах из 15 возможных. Нападающий не попадал в заявку команды с 3 марта по причине мышечной травмы.

"Он еще не тренировался у меня с тех пор, как я пришел в клуб. У него есть своя специальная программа, разработанная тренерским штабом. Я не знаю, когда он сможет вернуться. Нужно провести все исследования, а дальше посмотрим", - сказал Якини.

Россиянин присоединился к команде, когда ею руководил предыдущий наставник Чезаре Пранделли, Якини возглавил флорентийский клуб 24 марта.

Кокорину 30 лет, он наиболее известен по выступлениям за московское "Динамо", петербургский "Зенит" и "Сочи". За национальную сборную провел 47 матчей, забив 12 голов.