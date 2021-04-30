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Футбол в Италии

Тренер "Фиорентины" не смог назвать сроки возвращения в строй Кокорина

Россиянин присоединился к команде, когда ею руководил предыдущий наставник Чезаре Пранделли

ТАСС, 30 апреля. Главный тренер итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Джузеппе Якини заявил, что не может назвать сроки возвращения на поле российского форварда Александра Кокорина. Комментарий тренера приводит пресс-служба "Фиорентины".

Кокорин перешел в "Фиорентину" зимой 2021 года и принял участие в трех матчах из 15 возможных. Нападающий не попадал в заявку команды с 3 марта по причине мышечной травмы.

"Он еще не тренировался у меня с тех пор, как я пришел в клуб. У него есть своя специальная программа, разработанная тренерским штабом. Я не знаю, когда он сможет вернуться. Нужно провести все исследования, а дальше посмотрим", - сказал Якини.

Россиянин присоединился к команде, когда ею руководил предыдущий наставник Чезаре Пранделли, Якини возглавил флорентийский клуб 24 марта.

Кокорину 30 лет, он наиболее известен по выступлениям за московское "Динамо", петербургский "Зенит" и "Сочи". За национальную сборную провел 47 матчей, забив 12 голов.

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