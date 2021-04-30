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Пункт вакцинации от коронавируса откроется на "Газпром-Арене"

Оба компонента вакцины "Спутник V" будут доступны всем желающим при наличии паспорта и СНИЛС

ТАСС, 30 апреля. Общедоступный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции откроется на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Зенит", который проводит свои домашние матчи на этом стадионе.

Отмечается, что оба компонента вакцины "Спутник V" будут доступны всем желающим при наличии паспорта и СНИЛС, а также при отсутствии противопоказаний от лечащего врача. После процедуры выдается прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

Также сообщается, что с 1 по 10 мая пункт будет работать ежедневно с 11:00 до 15:00.

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Российский футболВакцинация от коронавируса в России
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