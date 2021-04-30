Овечкин принял участие в тренировке "Вашингтона" после пропуска трех игр

ТАСС, 30 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин провел первую тренировку после пропуска трех матчей из-за травмы. Об этом в Twitter сообщает журналистка The Washington Post Саманта Пелл.

Российский нападающий получил травму в концовке встречи с "Айлендерс" (1:0, по буллитам) 23 апреля.

Овечкину 35 лет, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Еще одна шайба позволит россиянину сравняться с Марселем Дионном и выйти на пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету капитана "Вашингтона" 42 (24 гола + 18 результативных передач) очка, он является лучшим снайпером команды в сезоне.

"Вашингтон" с 69 очками в 50 встречах занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.