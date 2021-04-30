Российские хоккеисты проиграли сборной Швейцарии в матче Евровызова

ТАСС, 30 апреля. Сборная России по хоккею проиграла команде Швейцарии со счетом 1:3 в матче Евровызова. Встреча прошла в Швейцарии.

В составе российской команды заброшенной шайбой отметился Евгений Тимкин (29-я минута). У швейцарцев отличились Киллиан Моттет (17), Кристоф Берчи (51) и Инти Пестони (55).

Вторая встреча сборных России и Швейцарии пройдет в субботу (начало - 18:45 мск). Оба матча являются этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.

Евровызов - ежегодный международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира.