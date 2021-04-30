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Сборные по хоккею

Женский чемпионат мира по хоккею пройдет 20-31 августа

Место проведения турнира еще не определено
Игроки сборных Чехии Мартина Машкова и России Фануза Кадирова Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Игроки сборных Чехии Мартина Машкова и России Фануза Кадирова
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Чемпионат мира по хоккею среди женских команд состоится с 20 по 31 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее турнир, который должен был пройти в с 6 по 16 мая в Канаде, был отменен по решению местных властей из-за коронавируса. Новое место проведения чемпионата мира пока не определено.

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"Игроки, команды, Федерация хоккея Канады и IIHF оказались в затруднительном положении из-за внезапной отмены турнира, - сказал президент IIHF Рене Фазель. - Нам был нужен ряд дат, которые могли быть удобны для команд и в которые можно было бы осуществить трансляции игр и реализовать возможность присутствия зрителей на матчах. Во время нашей встречи с командами мы, к сожалению, не смогли достичь полного согласия относительно дат, одни команды предпочитали играть в начале сентября, другие - в конце августа. Но мы должны учитывать время начала различных национальных чемпионатов, а также признать потребности четырех команд, который должны готовиться к квалификационному олимпийскому турниру в ноябре".

В прошлом году, как и в этом, турнир должен был пройти в Галифаксе и Труро, однако был отменен из-за коронавируса. В 2022 году турнир не будет проводиться из-за зимних Олимпийских игр.

Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады, выигравшая 10 турниров, на счету команды США 9 побед. Турнир выигрывали только эти две сборные. В активе сборной России три бронзовые награды (2001, 2013, 2016).

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