Канаева: музыка Чайковского или "Катюша" не заменят российским олимпийцам гимн страны

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева считает, что фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского не сможет полноценно заменить российским спортсменам на Олимпиаде в Токио гимн страны. Такое мнение Канаева высказала ТАСС.

"Как спортсмен, представлявший нашу страну на мировой арене, я не могу к замене национального гимна и флага относиться положительно, - сказала Канаева. - Мы выступаем не только за себя, а в первую очередь за свою Родину. И каждый спортсмен хочет смотреть, как поднимается флаг его страны, и слушать гимн своей страны, который играет в честь не только твоей личной победы, а победы твоей страны. Считаю, что каждый спортсмен любой страны, заслуживает того, чтобы видеть свой флаг и слышать свой гимн".

"Спортсмены не должны страдать из-за чужих ошибок, а лишились наши атлеты родного флага и гимна именно из-за чужой ошибки. И неважно, что будет играть вместо гимна, Чайковский или "Катюша". Никакая другая песня или мелодия не заменит гимн страны и те эмоции, которые ты испытываешь, когда стоишь на пьедестале и слушаешь свой гимн. Но самое главное, считаю, что наши спортсмены все равно едут на Олимпийские игры и будут представлять нашу страну, несмотря ни на что", - добавила собеседница ТАСС.

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. В январе комиссия спортсменов ОКР предложила использовать вместо национального гимна "Катюшу", однако позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил эту инициативу. 22 апреля Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) утвердили Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на Играх в Токио и Пекине.

С 27 по 30 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой проходило первенство Москвы по художественной гимнастике. Победителями соревнований в пятый раз подряд стали гимнастки из школы Центра олимпийской подготовки, которым руководит Татьяна Горбунова. Одна из почетных гостей турнира Канаева вручила победительницам Кубок президента Федерации художественной гимнастики города Москвы Андрея Гурьева. Спортсменки, занявшие первые места, и их тренеры получили денежные призы. Обладатели серебряных и бронзовых наград также не остались без подарков от руководства столичной федерации.