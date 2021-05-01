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Футбол в Германии

"Лейпциг" стал первым финалистом Кубка Германии по футболу

В полуфинале "Лейпциг" в дополнительное время со счетом 2:1 обыграл "Вердер"
Футболисты "Лейпцига" Ибраима Конате и "Вердера" Джошуа Сарджент Carmen Jaspersen/Pool Photo via AP
Описание
Футболисты "Лейпцига" Ибраима Конате и "Вердера" Джошуа Сарджент
© Carmen Jaspersen/Pool Photo via AP

ТАСС, 1 мая. "Лейпциг" в дополнительное время одержал победу над "Вердером" со счетом 2:1 в полуфинальном матче Кубка Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хван Хи Чхан (93-я минута) и Эмиль Форсберг (120+1), у проигравших отличился Леонардо Битенкур (105+1).

В прошлый раз "Лейпциг" выходил в финал в 2019 году, тогда команда уступила "Баварии" со счетом 0:3.

Соперник "Лейпцига" по финалу определится в субботу в матче между дортмундской "Боруссией" и клубом "Хольштайн Киль", выступающим во второй бундеслиге. Решающий матч турнира запланирован на 13 мая в Берлине.

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