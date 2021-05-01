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Перн и Шандыбин покинули тренерский штаб "Автомобилиста". Заварухин вернулся в клуб

Главный тренер Билл Питерс сохранил свой пост

ТАСС, 1 мая. Тренеры Перри Перн и Евгений Шандыбин покинули екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Канадец отработал вместе с командой сезон-2020/21, Шандыбин входил в тренерский штаб команды с 2018 года. Главный тренер канадец Билл Питерс сохранил свой пост. Также ассистентом главного тренера назначен Николай Заварухин, возглавлявший в прошедшем сезоне "Сибирь". Ранее он работал в "Автомобилисте" в качестве ассистента главного тренера с 2017 по 2019 год.

"Для меня "Автомобилист" - знакомый клуб, а Екатеринбург - знакомый город. Хорошее время здесь провел: два с половиной года отработал тут до переезда в Новосибирск, - сказал Заварухин. - "Автомобилист" - клуб с большими задачами и амбициями. Рад снова оказаться здесь и готов помочь команде добиться результатов".

В прошедшем сезоне "Автомобилист" занял седьмое место в регулярном чемпионате, в плей-офф команда вылетела в первом раунде.

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