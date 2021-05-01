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НХЛ

Вратарь Кочетков подписал контракт с клубом НХЛ "Каролина"

Соглашение рассчитано на два года
Петр Кочетков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Петр Кочетков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" подписал контракт новичка с российским вратарем Петром Кочетковым. Об этом сообщает портал CapFriendly.

Соглашение с вратарем рассчитано на два года.

В сезоне-2020/21 Кочетков выступал за подольский "Витязь" и нижегородское "Торпедо". Вратарь принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых одержал две победы.

Кочеткову 21 год, в 2019 году он был выбран во втором раунде драфта под общим 36-м номером "Каролиной".

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