Вратарь Кочетков подписал контракт с клубом НХЛ "Каролина"

ТАСС, 1 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" подписал контракт новичка с российским вратарем Петром Кочетковым. Об этом сообщает портал CapFriendly.

Соглашение с вратарем рассчитано на два года.

В сезоне-2020/21 Кочетков выступал за подольский "Витязь" и нижегородское "Торпедо". Вратарь принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых одержал две победы.

Кочеткову 21 год, в 2019 году он был выбран во втором раунде драфта под общим 36-м номером "Каролиной".