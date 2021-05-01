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КХЛ

"Металлург" объявил об уходе хоккеистов Расмуссена и Нестрашила

Также команду покинул шведский защитник Филип Хольм

ТАСС, 1 мая. Нападающие клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" швед Деннис Расмуссен и чех Андрей Нестрашил покинули магнитогорскую команду после истечения контрактов. Об этом сообщает пресс-служба "Металлурга".

Также команду покинул шведский защитник Филип Хольм.

30-летний Расмуссен принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата и плей-офф прошедшего сезона, забросил 13 шайб и отдал восемь голевых передач. Нестрашилу 30 лет, он сыграл в 66 матчах и набрал 27 (13 голов + 14 голевых передач) очков.

"Металлург" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В четвертьфинальной серии плей-офф команда из Магнитогорска потерпела поражение от омского "Авангарда" со счетом 2-4.

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