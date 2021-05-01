Первый этап чемпионата России по аквабайку пройдет в Петербурге у Петропавловской крепости

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первый этап чемпионата России по аквабайку состоится с 8 по 11 июля в Санкт-Петербурге в акватории Невы у Петропавловской крепости. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водно-моторного спорта России (ФВМСР) Михаил Ершов.

"Первый этап состоится в начале июля в Петербурге у Петропавловской крепости, а вторая часть - в конце июля в столице", - рассказал Ершов.

Президент ФВМСР в разговоре с ТАСС подчеркнул, что несмотря на рост популярности новых дисциплин (аквабайк, гидрофлайт, мотосерф) организация будет уделять большое внимание развитию классических видов (мотолодки, глиссеры и др.) и в этом плане рассчитывает на содействие государства. "В классике остается непростая ситуация: наш спорт не входит в число 20 популярных видов в стране, и выживать не так просто. Прежде всего требуется соответствующее материально-техническое обеспечение, и если новые дисциплины могут выживать - потому что модные, как вейксерф или вейкборд, спонсорам это интересно. Для развития классики необходимо, чтобы государство помогало сильнее", - отметил он.

Ершов признался, что в России много талантливых людей, готовых развивать водно-моторный спорт: "У нас есть свои рукастые инженеры, которые сами делают двигатели. Блогеры, экономисты, юристы - их в стране полно, а людей, которые работают руками, не найти. Это пласт особенных людей, он есть, и им надо помогать, тем более речь идет об инженерах, судостроителях, инженерах водной тематики".

"Классике тяжело, но мы пытаемся помогать. В целом время у федерации благоприятное, у нас позитивный настрой, и мы получили новую энергию. Все понимают задачи, которые стоят, спортсмены готовятся к соревнованиям, наши турниры лучше освещаются, - сказал Ершов. - Будем продолжать двигаться дальше в организационном плане, повышать мастерство, проводя тренерские и судейские семинары".

Ершов был единогласно переизбран на пост президента ФВМСР на выборном съезде организации в ноябре прошлого года. 5 февраля указом Министерства спорта России ФВМСР получила аккредитацию и статус общероссийской спортивной федерации сроком до 1 октября 2022 года.