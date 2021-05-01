Генменеджер "Авангарда" Волков заявил, что клуб старался сохранить хоккеиста Чинахова

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" старался сохранить в команде нападающего Егора Чинахова, который перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус". Об этом сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков, комментарий которого приводит пресс-служба "Авангарда".

В ночь с пятницы на субботу агент хоккеиста Шуми Бабаев в Twitter сообщил, что Чинахов продолжит карьеру в "Коламбусе".

"Мы сделали все, что от нас зависело: работали над развитием Чинахова с первых лет в академии "Авангарда", в этом сезоне тренерский штаб во главе с Бобом Хартли уделял много времени индивидуальной работе с ним, - сказал Волков. - Мы сделали игроку хорошее предложение, рассчитывали, что Чинахов станет лидером "Авангарда" после возвращения клуба в Омск. Но наш воспитанник и его агент выбрали другой путь. Желаем им удачи".

Чинахову 20 лет, он был выбран "Коламбусом" в первом раунде драфта 2020 года под общим 21-м номером. В минувшем сезоне он стал победителем Континентальной хоккейной лиги в составе "Авангарда", в Кубке Гагарина на его счету 7 очков (5 голов + 2 результативные передачи) в 21 матче. В регулярном чемпионате минувшего сезона он провел 32 матча, в которых набрал 17 очков (10+7).