Украинский теннисист Долгополов завершил карьеру из-за травмы

ТАСС, 1 мая. Бывшая 13-я ракетка мира украинец Александр Долгополов объявил о завершении карьеры из-за травмы запястья. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Последний матч Долгополов провел в мае 2018 года, уступив сербу Новаку Джоковичу (1:6, 3:6) в первом круге турнира серии "Мастерс" в Риме.

"Я получил травму запястья в Австралии из-за неправильного удара на тренировке. Боль меня не сильно беспокоила. Никогда бы не мог подумать, что такая травма приведет к завершению карьеры, - сказал Долгополов. - Я перенес несколько операций, однако продолжал чувствовать боль".

Долгополову 32 года, он является победителем трех турниров под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах серии Большого шлема был выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2011).