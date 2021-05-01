Иржи Секач покинул хоккейный клуб "Авангард"

ТАСС, 1 мая. Чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" не стал продлевать контракт с чешским нападающим Иржи Секачем. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Также не были продлены контракты с нападающими Алексеем Потаповым и Артемом Манукяном.

В прошедшем сезоне 28-летний Секач провел 40 матчей и набрал 23 очка (12 голов + 11 передач). Помимо "Авангарда", в КХЛ Секач играл за казанский "Ак Барс", с которым выиграл Кубок Гагарина в 2018 году, и пражский "Лев", в составе которого дошел до финала плей-офф КХЛ в 2014 году. В Национальной хоккейной лиге он провел 108 матчей, набрав 29 (10+19) очков, выступал за "Монреаль", "Анахайм", "Чикаго" и "Аризону".