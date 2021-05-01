"Трактор" объявил о подписании контракта с хоккеистом Пулккиненом

ТАСС, 1 мая. Финский нападающий Тему Пулккинен подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги "Трактор". Об этом сообщает пресс-служба команды из Челябинска.

Соглашение с 29-летним финном рассчитано на два года.

"Пулккинен - настоящий снайпер с ярко выраженным голевым чутьем и сильным характером, - сказал генеральный директор "Трактора" Иван Савин. - Он обладает мощным броском, неуступчив в борьбе. Пулккинен не любит проигрывать и всегда идет до конца. Во всех лигах нападающий действовал именно в такой манере и всегда показывал себя с лучшей стороны, а это именно те качества, которые нужны "Трактору", и в лице финского форварда мы получили такого хоккеиста".

В прошедшем сезоне Пулккинен играл за ярославский "Локомотив" и московское "Динамо". Он принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забросил 23 шайбы и отдал 16 голевых передач.