Хоккейный клуб "Сочи" продлил контракт с главным тренером Ставровским

ТАСС, 1 мая. Евгений Ставровский продолжит работу на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Ставровский возглавляет команду с октября прошлого года, под его руководством "Сочи" занял 10-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В данный момент специалист находится на юниорском чемпионате мира, где помогает главному тренеру сборной России Альберту Лещеву.

До работы в "Сочи" Ставровский руководил командами системы череповецкой "Северстали". В 2011 году вошел в тренерский штаб "Алмаза", выступающего в Молодежной хоккейной лиге, а в 2016 году занял пост главного тренера команды. В 2020 году стал помощником наставника "Северстали" Андрея Разина.