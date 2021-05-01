Андрей Антропов переизбран вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона

ТАСС, 1 мая. Председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов переизбран на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона. Об этом сообщает пресс-служба НФБР.

Переизбрание на новый четырехлетний срок состоялось на ежегодном собрании делегатов Европейской конфедерации бадминтона, которое проводилось в рамках чемпионата Европы в Киеве. Делегаты 40 стран приняли участие в форуме в формате видеоконференции.

"Повестка собрания, как всегда, была крайне насыщенной. Конечно, мы обсуждали и утверждали планы развития, изменения в устав и регламенты, связанные с новыми вызовами, технические детали жизни нашей конфедерации, - сказал Антропов. - Мы понимаем, что полноценное развитие конфедерации возможно только вместе с Россией, важна совместная реализация самых разнообразных проектов - от турниров до международных семинаров и обучения на русском языке. И своим единогласным голосованием представители стран - участниц Европейской конфедерации бадминтона подтвердили, что полностью разделяют эту позицию".

Антропову 53 года, он возглавляет НФБР с 2009 года. Он является многократным чемпионом СССР и России, а также призером чемпионатов Европы.