{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Андрей Антропов переизбран вице-президентом Европейской конфедерации бадминтона

Антропов возглавляет Национальную федерацию бадминтона России

ТАСС, 1 мая. Председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов переизбран на пост вице-президента Европейской конфедерации бадминтона. Об этом сообщает пресс-служба НФБР.

Переизбрание на новый четырехлетний срок состоялось на ежегодном собрании делегатов Европейской конфедерации бадминтона, которое проводилось в рамках чемпионата Европы в Киеве. Делегаты 40 стран приняли участие в форуме в формате видеоконференции.

"Повестка собрания, как всегда, была крайне насыщенной. Конечно, мы обсуждали и утверждали планы развития, изменения в устав и регламенты, связанные с новыми вызовами, технические детали жизни нашей конфедерации, - сказал Антропов. - Мы понимаем, что полноценное развитие конфедерации возможно только вместе с Россией, важна совместная реализация самых разнообразных проектов - от турниров до международных семинаров и обучения на русском языке. И своим единогласным голосованием представители стран - участниц Европейской конфедерации бадминтона подтвердили, что полностью разделяют эту позицию".

Антропову 53 года, он возглавляет НФБР с 2009 года. Он является многократным чемпионом СССР и России, а также призером чемпионатов Европы.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
КХЛ
Хоккейный клуб "Сочи" продлил контракт с главным тренером Ставровским
Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22
Читать полностью