Баскетболист ЦСКА Клайберн признан самым ценным игроком недели в Евролиге

ТАСС, 1 мая. Американский баскетболист московского ЦСКА Уилл Клайберн признан самым ценным игроком недели в Евролиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

ЦСКА в Стамбуле в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф переиграл "Фенербахче" со счетом 85:68 и вышел в "Финал четырех" Евролиги. 30-летний форвард установил личный рекорд результативности в матче Евролиги, набрав 34 очка. Американец реализовал 9 из 14 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых, 11 из 14 штрафных, а также сделал 7 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. Клайберн является лучшим игроком плей-офф Евролиги по среднему количеству очков за игру - 21.

Последним игроком, набравшим более 34 очков в матче плей-офф Евролиги был Алексей Швед, он принес "Химкам" 36 очков в игре с ЦСКА в 2018 году.

ЦСКА стал первым клубом, вышедшим в "Финал четырех" Евролиги. В остальных четвертьфинальных сериях до трех побед состоятся пятые матчи. Петербургский "Зенит" на выезде сыграет с "Барселоной", турецкий "Анадолу Эфес" примет испанский "Реал", а итальянский "Милан" - германскую "Баварию".

"Финал четырех" пройдет с 28 по 30 мая в германском Кёльне.