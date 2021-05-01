Олег Леонтьев назначен главным тренером клуба КХЛ "Нефтехимик"

ТАСС, 1 мая. Олег Леонтьев назначен на пост главного тренера нижнекамского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик". Об этом сообщает пресс-служба команды.

О сроке действия контракта 50-летнего россиянина не сообщается.

Ранее Леонтьев возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Горняк", с которым дошел до четвертьфинала плей-офф, проиграв тюменскому "Рубину" в серии со счетом 0-4. Также специалист был ассистентом главного тренера саратовского "Кристалла", ижевской "Ижстали", екатеринбургского "Автомобилиста", ханты-мансийской "Югры" и владивостокского "Адмирала".

Сезон-2020/21 "Нефтехимик" закончил на 11-м месте Восточной конференции и не попал в плей-офф. Командой руководил Вячеслав Буцаев.