"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

КАЗАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли московское "Динамо" со счетом 2:0 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани.
Счет открыл Джордже Деспотович (15-я минута), в результате ошибки защитника сборной России и "Динамо" Романа Нойштедтера отличился полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом (80). Для 29-летнего Деспотовича этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне. На 54-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение защитнику "Рубина" Илье Самошникову. В марте футболист был впервые вызван в сборную России для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Мальты (3:1), Словении (2:1) и Словакии (1:2).
"Рубин" с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге конференций. "Динамо", потерпевшее второе поражение подряд, с 46 очками после 28 игр располагается на седьмой позиции.
В следующем туре "Рубин" 8 мая на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", "Динамо" в этот же день в гостях встретится с московским "Локомотивом". Встреча между "Локомотивом" и "Динамо" пройдет на стадионе "Арена-Химки" из-за решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) о проведении матча на нейтральном стадионе в другом городе, так как начальник "Локомотива" Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура со "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|17
|7
|3
|65-24
|58
|2
|Локомотив
|27
|16
|4
|7
|43-29
|52
|3
|Спартак
|27
|15
|5
|7
|50-33
|50
|4
|Рубин
|28
|15
|4
|9
|37-30
|49
|5
|Сочи
|27
|13
|7
|7
|44-31
|46
|6
|ЦСКА
|27
|14
|4
|7
|45-28
|46
|7
|Динамо
|28
|14
|4
|10
|41-31
|46
|8
|Химки
|27
|12
|5
|10
|33-37
|41
|9
|Ростов
|27
|12
|4
|11
|34-31
|40
|10
|Краснодар
|27
|11
|5
|11
|47-38
|38
|11
|Ахмат
|28
|10
|6
|12
|31-35
|36
|12
|Урал
|27
|6
|13
|8
|25-34
|31
|13
|Арсенал
|27
|6
|5
|16
|24-43
|23
|14
|Ротор
|28
|5
|6
|17
|13-49
|21
|15
|Уфа
|27
|5
|5
|17
|23-44
|20
|16
|Тамбов
|27
|3
|4
|20
|17-55
|13