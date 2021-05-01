"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" в матче чемпионата России

КАЗАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли московское "Динамо" со счетом 2:0 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани.

Счет открыл Джордже Деспотович (15-я минута), в результате ошибки защитника сборной России и "Динамо" Романа Нойштедтера отличился полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом (80). Для 29-летнего Деспотовича этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне. На 54-й минуте главный арбитр Виталий Мешков после помощи системы видеоассистента рефери (VAR) показал красную карточку за грубое нарушение защитнику "Рубина" Илье Самошникову. В марте футболист был впервые вызван в сборную России для участия в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Мальты (3:1), Словении (2:1) и Словакии (1:2).

"Рубин" с 49 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге конференций. "Динамо", потерпевшее второе поражение подряд, с 46 очками после 28 игр располагается на седьмой позиции.

В следующем туре "Рубин" 8 мая на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", "Динамо" в этот же день в гостях встретится с московским "Локомотивом". Встреча между "Локомотивом" и "Динамо" пройдет на стадионе "Арена-Химки" из-за решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) о проведении матча на нейтральном стадионе в другом городе, так как начальник "Локомотива" Станислав Сухина посещал судейскую до и после игры 25-го тура со "Спартаком".