"Ротор" победил "Ахмат" и прервал серию из шести поражений в чемпионате России

ВОЛГОГРАД, 1 мая. /ТАСС/. "Ротор" со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Волгограда прервала серию из шести поражений подряд и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.
Единственный мяч на 23-й минуте встречи забил Алексей Щеткин, отличившийся в РПЛ впервые. Зимой форвард перешел в "Ротор" из "Астаны".
"Ротор" не мог победить на протяжении семи туров подряд (одна ничья и шесть поражений). Клуб прервал безголевую серию, которая составляла 671 минуту. В предыдущий раз команда из Волгограда поразила ворота соперника 26 февраля в игре 20-го тура с "Тамбовом" (3:1). "Ротор" одержал первую победу под руководством Юрия Батуренко, который на месте главного тренера сменил Александра Хацкевича, покинувшего команду 20 марта. Формально главным тренером команды является Хасанби Биджиев, посколько у Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в этой должности в клубах премьер-лиги.
"Ротор" набрал 21 очко и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны прямого вылета. Команда из Волгограда опережает занимающую 15-е место "Уфу" на одно очко. Уфимцы проведут свой матч 28-го тура в субботу на выезде с ЦСКА, начало - 16:30 мск. "Ахмат" с 36 очками занимает 11-ю строчку.
В следующем туре "Ротор" 7 мая на выезде сыграет с "Сочи", а "Ахмат" в тот же день примет "Тамбов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|17
|7
|3
|65-24
|58
|2
|Локомотив
|27
|16
|4
|7
|43-29
|52
|3
|Спартак
|27
|15
|5
|7
|50-33
|50
|4
|Рубин
|28
|15
|4
|9
|37-30
|49
|5
|Сочи
|27
|13
|7
|7
|44-31
|46
|6
|ЦСКА
|27
|14
|4
|7
|45-28
|46
|7
|Динамо
|28
|14
|4
|10
|41-31
|46
|8
|Химки
|27
|12
|5
|10
|33-37
|41
|9
|Ростов
|27
|12
|4
|11
|34-31
|40
|10
|Краснодар
|27
|11
|5
|11
|47-38
|38
|11
|Ахмат
|28
|10
|6
|12
|31-35
|36
|12
|Урал
|27
|6
|13
|8
|25-34
|31
|13
|Арсенал
|27
|6
|5
|16
|24-43
|23
|14
|Ротор
|28
|5
|6
|17
|13-49
|21
|15
|Уфа
|27
|5
|5
|17
|23-44
|20
|16
|Тамбов
|27
|3
|4
|20
|17-55
|13