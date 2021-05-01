"Ротор" победил "Ахмат" и прервал серию из шести поражений в чемпионате России

ВОЛГОГРАД, 1 мая. /ТАСС/. "Ротор" со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в домашнем матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Волгограда прервала серию из шести поражений подряд и поднялась на 14-е место в турнирной таблице.

Единственный мяч на 23-й минуте встречи забил Алексей Щеткин, отличившийся в РПЛ впервые. Зимой форвард перешел в "Ротор" из "Астаны".

"Ротор" не мог победить на протяжении семи туров подряд (одна ничья и шесть поражений). Клуб прервал безголевую серию, которая составляла 671 минуту. В предыдущий раз команда из Волгограда поразила ворота соперника 26 февраля в игре 20-го тура с "Тамбовом" (3:1). "Ротор" одержал первую победу под руководством Юрия Батуренко, который на месте главного тренера сменил Александра Хацкевича, покинувшего команду 20 марта. Формально главным тренером команды является Хасанби Биджиев, посколько у Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в этой должности в клубах премьер-лиги.

"Ротор" набрал 21 очко и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, выйдя из зоны прямого вылета. Команда из Волгограда опережает занимающую 15-е место "Уфу" на одно очко. Уфимцы проведут свой матч 28-го тура в субботу на выезде с ЦСКА, начало - 16:30 мск. "Ахмат" с 36 очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре "Ротор" 7 мая на выезде сыграет с "Сочи", а "Ахмат" в тот же день примет "Тамбов".