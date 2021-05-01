СКА продлил контракт с хоккеистом Кемппайненом

ТАСС, 1 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА продлил соглашение с нападающим Йоонасом Кемппайненом на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.

В минувшем сезоне финн принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и набрал 35 (17 голов + 18 голевых передач) очков. СКА занял второе место в турнирной таблице Западного дивизиона. В плей-офф команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в полуфинале от московского ЦСКА, уступив в серии со счетом 2-4.

Кемппайнену 33 года, он выступает в СКА с 2019 года. Также хоккеист играл за финские клубы "Эссят", "Юкурит", ХПК и "Кярпят", команду Национальной хоккейной лиги "Бостон", а также российские "Сибирь" и "Салават Юлаев".