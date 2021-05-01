Футболисты Ари и Камболов покинут "Краснодар" по окончании сезона

ТАСС, 1 мая. Нападающий "Краснодара" Ари и защитник Руслан Камболов покинут клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

В субботу в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) примет "Сочи". Встреча начнется в 19:00 мск.

"Друзья, сегодня у вас есть важный повод задержаться на трибунах после финального свистка. Не упустите возможность поблагодарить футболистов, для которых сегодняшний матч станет заключительным домашним в составе "Краснодара", - Маркуса Берга, Руслана Камболова и Ари", - говорится в заявлении.

О переходе Берга в шведский "Гётеборг" было объявлено ранее. Контракты Ари и Камболова действуют до 30 июня.

35-летний Ари в нынешнем сезоне провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил два мяча. В 2018 году он получил российское гражданство и провел две встречи за национальную сборную. С 2010 по 2013 год Ари выступал за "Спартак", а с 2016 по 2018 год играл в аренде в "Локомотиве", с которым стал чемпионом России и обладателем кубка страны.

Камболову 31 год. Он выступает за "Краснодар" с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и сделал одну результативную передачу. В составе сборной России Камболов принял участие в шести играх.