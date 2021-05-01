Ковалев покинул пост главного тренера хоккейного клуба "Куньлунь"

ТАСС, 1 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" не стал продлевать контракт с главным тренером команды Алексеем Ковалевым. Об этом сообщает пресс-служба "Куньлуня".

Ковалев возглавил китайскую команду летом прошлого года. В завершившемся сезоне КХЛ "Куньлунь" занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Сообщается, что клуб покинули и помощники Ковалева - Вячеслав Козлов, Игорь Уланов и Николай Мишин.

Ковалев является олимпийским чемпионом 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.