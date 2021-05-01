"Ахмат" обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча с "Ротором"

ТАСС, 1 мая. Грозненский "Ахмат" обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 28-го тура чемпионата России с волгоградским "Ротором". Об этом сообщил генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

"Мы обязательно обратимся в ЭСК РФС, - сказал Айдамиров. - Было очевидное нарушение правил со стороны защитника "Ротора" в своей штрафной, однозначно - это пенальти. Возмущает то, что в данном эпизоде люди, сидящие на VAR (система видеоассистента рефери), не соизволили даже разобрать момент, посмотреть самим или предоставить эту возможность судье".

"Не так давно ошибка видеопомощников в полуфинальной игре нашей команды на Кубок России с "Крыльями Советов" повлияла на результат встречи. ЭСК РФС признала ошибку арбитра, не удалившего вратаря соперника за фол последней надежды. Тогда VAR также не вмешался в ситуацию", - добавил гендиректор "Ахмата".

Также Айдамиров выразил сомнения, что клубы Российской премьер-лиги должны оплачивать технические расходы на содержание системы VAR. "Клубы РПЛ несут финансовые затраты за техническое обеспечение работы VAR. Если люди не выполняют свои функции, или выполняют их частично и выборочно, напрашивается вопрос: должны ли клубы и дальше оплачивать технические расходы VAR? Мы хотим от ответственных лиц получить ответ на этот вопрос, который намерены поднять. На днях практически все клубы РПЛ выступили с поддержкой судейского комитета РФС и его председателя в решениях, направленных на улучшение качества работы арбитров и повышение их квалификации, важно, чтобы сами арбитры услышали посыл своего руководства", - отметил он.

"Ахмат" с 36 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 7 мая примет "Тамбов".