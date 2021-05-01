"Кротоне" проиграл "Интеру" и вылетел из высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 1 мая. "Интер" одержал победу над "Кротоне" со счетом 2:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

Забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен (69-я минута) и Ашраф Хакими (90+3). "Интер" не проигрывает в чемпионате Италии на протяжении 18 матчей (14 побед, 4 ничьи). Последнее поражение команда потерпела 6 января в гостях в матче с "Сампдорией" (1:2).

В турнирной таблице "Интер" занимает первое место, набрав 82 очка и на 14 очков опережая идущую второй "Аталанту". Если "Аталанта" в воскресенье в гостях не выиграет у "Сассуоло", то "Интер" досрочно станет чемпионом Италии.

"Кротоне" с 18 очками идет на последней, 20-й строчке. Команда на 13 очков отстала от занимающего 17-е место "Кальяри". Клубы, которые займут в чемпионате места с 18-го по 20-е, вылетят во второй по силе дивизион первенства страны. Таким образом, за четыре матча до конца чемпионата "Кротоне" потерял шансы сохранить место в серии A.

В следующем туре "Интер" 8 мая примет "Сампдорию", "Кротоне" 9 мая в гостях сыграет с "Ромой".